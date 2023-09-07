Нацбанк зобов'язав банки реагувати на аномальні операції фізосіб

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Нацбанк запровадив нові вимоги щодо здійснення банками фінансового моніторингу. Зокрема, регулятор зобов'язав банки реагувати на випадки перевищення максимальної суми фінансових операцій, яка заявлена клієнтом.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Така вимога не поширюються на клієнтів - фізичних осіб, які здійснюють звичайні фінансові операції на суми та в обсязі, що мають раціональне обґрунтування.

"Доповнено перелік індикаторів підозрілості, що стосуються фінансових операцій клієнта, а саме перевищення більше ніж у два рази на місяць максимальної суми фінансових операцій, заявленої клієнтом до встановлення ділових відносин/оновленої під час його обслуговування, та нетипова активність за рахунками клієнта", - йдеться у повідомленні.

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Також НБУ вніс уточнення до процедури здійснення банками належної перевірки клієнтів, які є електронними резидентами, в частині ідентифікації та верифікації.

Крім цього, врегульовуються процедури віддаленого встановлення ділових відносин е-резидентами.

Ці зміни затверджені постановою НБУ від 5 вересня 2023 року №110, яка набирає чинності з 7 вересня.

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"Нововведення сприятимуть підвищенню результативності заходів з фінансового моніторингу та створенню умов для сприяння зниженню ризиків відмивання коштів/фінансуванню тероризму та іншої незаконної діяльності", - пояснили в НБУ

Економічна правда