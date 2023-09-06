Fitch підтвердило рейтинг "Укрзалізниці": загроза дефолту залишається

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило довгостроковий рейтинг АТ "Укрзалізниця" на рівні "СС".

Про це повідомляється на сайті агентства.

Зазначається, що з одного боку рейтинг кредитоспроможності (Standalone Credit Profile, SCP) "Укрзалізниці" змінено з "СС" на "ссс-" на тлі кращих, ніж очікувалося результатів УЗ за перше півріччя 2023 року та оновленого прогнозу на весь рік.

Очікуване поліпшення фінансового становища УЗ послабить тиск на ліквідність.

Реклама:

Однак це не зніме повністю загрози дефолту в середньостроковій перспективі. Навіть з урахуванням зовнішньої та допомоги від держави, вийти на беззбитковість УЗ у 2023 році не вдасться.

"Ми, як і раніше, очікуємо на від'ємний чистий результат у 2023 році, незважаючи на поліпшення проміжних показників", - зазначено в повідомленні.

"Операційний прибуток у 2022 році включав у себе гранти держави в розмірі 9,7 млрд грн, без яких компанія не змогла б підтримувати прибуткову діяльність. Ліквідність набагато краща, ніж на початку 2023 року, але багато в чому це пов'язано зі збільшенням прямого боргу і зовнішньої підтримки", - додали також у Fitch.

Реклама:

Поліпшення фінансових результатів УЗ очікується у зв'язку з відновленням попиту на вантажні та пасажирські перевезення після їх зниження в перші місяці повномасштабного вторгнення.

За даними Fitch, УЗ планує у 2023 році збільшити виручку на 16% за рахунок зростання доходів від вантажоперевезень (82% операційних доходів на них). Цьому сприятиме і підвищення тарифів на них, яке відбулося минулого року.

Обсяг надходжень від пасажирських перевезень у 2023 році, як очікується, зросте на 15%.

При цьому капітальні витрати УЗ на 2023 рік (в основному на відновлення, ремонт і технічне обслуговування) було скорочено на 25% через повільніше, ніж очікувалося, виконання робіт. Утім, виконання і цього плану може бути переглянуто, залежно від держфінансування (близько 50% запланованого обсягу робіт).

Водночас непогашений борг УЗ на кінець липня збільшився до 42,2 млрд грн.

"Компанія погасила близько 1 млрд грн боргу за кредитними лініями, але залучила EUR99 млн (близько 4 млрд грн) від Європейського банку реконструкції та розвитку. До кінця 2023 року прямий борг має збільшитися до 59 млрд грн, але не більше від спочатку очікуваних 66 млрд грн", - зазначено в повідомленні Fitch.

Частка LPN (євробондів) у сумі боргу УЗ станом на кінець липня знизилася з 85,4% (на кінець 2022 року) до 77,5%. Частка боргу в іноземній валюті навпаки зросла з 94,3% (на кінець 2022 року) до 96,6%.

"УЗ істотно схильна до валютного ризику, оскільки отримує доходи переважно в національній валюті", - зазначили у Fitch.

Згідно з прогнозами рейтингового агентства, співвідношення чистого скоригованого боргу до EBITDA у 2023 році становитиме 4,8x через повільне відновлення доходів.

Нагадуємо:

Раніше Fitch Ratings знизило довгостроковий рейтинг дефолту емітента в іноземній валюті АТ "Укрзалізниця" з "C" до "Обмежений дефолт" (RD).

Однак після досягнення домовленості з власниками двох випусків єврооблігацій (LPN) на $895 млн із погашенням у 2024 і 2026 роках про відтермінування виплат за ними на 24 місяці, підвищило довгостроковий рейтинг до "СС", а кредитоспроможність - до "сс".

УЗ наприкінці січня оформила угоду з власниками двох випусків єврооблігацій на 895 млн доларів про відтермінування купонних виплат і погашення за ними на 24 місяці. Згідно з ними, нова дата погашень облігацій на 594,9 млн доларів зі ставкою 8,25% - 9 липня 2026 року, а облігацій на 300 млн доларів зі ставкою 7,87% - 15 липня 2028 року. Виплату купонного платежу відтерміновано на 24 місяці - до 9 січня 2025 року для облігацій із позики з терміном погашення 2026-го року і до 15 січня 2025 року для облігацій із позики з терміном погашення 2028 року.