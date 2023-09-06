Підприємці, які працевлаштували ВПО, цьогоріч вже отримали 126 мільйонів від держави

Підприємці, які прийняли на роботу внутрішньо переміщених осіб, отримали від держави з початку року компенсації на загальну суму 126 мільйонів гривень.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Кошти від уряду отримали майже 6 тисяч підприємців як компенсацію за працевлаштування 10 300 українців, які змушені були переїхати з небезпечних регіонів країни.

"Щоб допомогти переселенцям якнайшвидше адаптуватись на новому місці, знайти роботу, щоб мати можливість забезпечувати себе й свою родину, ми стимулюємо бізнес брати таких працівників. Загалом роботодавці цього року отримали вже 126 млн грн компенсації за працевлаштування ВПО", - повідомила заступниця міністра економіки Тетяна Бережна.

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В Мінекономіки уточнили, що програма фінансового стимулювання підприємців, які беруть на роботу ВПО, - лише одна з комплексу заходів уряду, спрямованих на підтримку окремих категорій громадян та покращення ситуації на ринку праці.

Також бізнес може отримати компенсацію від держави за працевлаштування осіб з інвалідністю, людей передпенсійного віку, учасників бойових дій, молоді, в тому числі на перше робоче місце.

Крім цього, віднедавна існує програма компенсації роботодавцям витрат на облаштування робочих місць для осіб з інвалідністю І та ІІ груп в розмірі до 100,5 тис. грн.

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Нагадуємо:

Програму стимулювання підприємців брати на роботу ВПО запровадили у квітні 2022 року. За кожного працевлаштованого з числа ВПО держава виплачує роботодавцю компенсацію у розмірі мінімальної заробітної плати (6700 грн) впродовж двох місяців.

Торік програмою скористались понад 10 тисяч підприємців. Вони отримали від держави компенсацію на загальну суму 200 млн грн за те, що взяли на роботу майже 18 тисяч внутрішніх переселенців.