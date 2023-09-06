ПриватБанк почав видавати кредити бізнесу за програмою співробітництва з ЄБРР

Приватбанк видав перший кредит за програмою співробітництва з ЄБРР щодо фінансування підприємств мікро-, малого, середнього бізнесу та підприємців України на 240 млн євро.

Про це йдеться в повідомленні банку.

"Згідно з підписаною угодою з ЄБРР, ПриватБанк зможе видавати кредити на загальну суму 240 мільйонів євро в еквіваленті" - повідомив член правління Приватбанку з питань МСБ Євген Заіграєв.

Програма співробітництва з ЄБРР передбачає як часткове гарантування Приватбанком повернення кредитів позичальниками, так і надання грантів позичальникам до 20% від суми купівлі певних видів техніки та обладнання і до 30% від суми фінансування пріоритетних інвестиційних проєктів.

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Докладніше про програму співробітництва банку та ЄБРР можна дізнатися на сайті Приватбанку. Там же можна подати заявку на отримання фінансування.

Нагадуємо:

Європейський банк реконструкції та розвитку та ПриватБанк уклали угоду за програмою розподілу ризиків (Risk Sharing Program) для кредитування мікро-, малих, середніх та великих підприємств, а також грантову програму "Конкурентоспроможність малих та середніх підприємств у країнах Східного партнерства" для мікро-, малих та середніх підприємств, що фінансується коштом Європейського Союзу в рамках Ініціативи EU4Business.

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Згідно з умовами програми розподілу ризиків забезпеченням за кредитами виступатиме покриття ризиків із боку ЄБРР у розмірі до 50% від суми кредиту.