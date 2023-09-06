Україна отримає $230 мільйонів на екстрений ремонт житла у рамках проєкту Світового банку
Міністерство фінансів України підписало угоду зі Світовим банком у рамках проєкту "Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей" (Housing Repair for People's Empowerment – HOPE), яка передбачає початкове фінансування у 232 млн доларів.
Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.
"Угода передбачає надання Світовим банком початкового фінансування у розмірі 232 млн доларів. Кошти буде спрямовано на вирішення невідкладних та критичних потреб у ремонті частково пошкоджених індивідуальних та багатоквартирних житлових будинків на підконтрольних Україні територіях", - йдеться у повідомленні.
Загальний обсяг фінансування рамкового проєкту сягає 800 млн доларів, додали у Мінфіні.
Підписантом від Мінфіну України виступив міністр Сергій Марченко, від Світового банку - регіональний директор Світового банку у справах країн Східної Європи Аруп Банерджі.
Так, фінансування складається з:
- гранту у розмірі 162,2 млн доларів від Мультидонорського трастового фонду підтримки, відновлення, відбудови та реформування України (URTF) Світового банку;
- позики у розмірі 70 млн доларів від МБРР під гарантію Уряду Японії.
"Метою проєкту HOPE є створення належних умов для повернення українців до постраждалих від бойових дій територій у звільнених регіонах України.
Проєкт також підтримуватиме реформи політики на національному рівні для покращення результатів відбудови та узгодженості з цілями інтеграції в ЄС", - йдеться у повідомленні.
Економічна правда