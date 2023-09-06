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Україна отримає $230 мільйонів на екстрений ремонт житла у рамках проєкту Світового банку

Середа, 6 вересня 2023, 09:25 - Олексій Павлиш

Міністерство фінансів України підписало угоду зі Світовим банком у рамках проєкту "Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей" (Housing Repair for People's Empowerment – HOPE), яка передбачає початкове фінансування у 232 млн доларів.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

"Угода передбачає надання Світовим банком початкового фінансування у розмірі 232 млн доларів. Кошти буде спрямовано на вирішення невідкладних та критичних потреб у ремонті частково пошкоджених індивідуальних та багатоквартирних житлових будинків на підконтрольних Україні територіях", - йдеться у повідомленні.

Загальний обсяг фінансування рамкового проєкту сягає 800 млн доларів, додали у Мінфіні.

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Підписантом від Мінфіну України виступив міністр Сергій Марченко, від Світового банку - регіональний директор Світового банку у справах країн Східної Європи Аруп Банерджі.

 
фото: Мінфін

Так, фінансування складається з:

  • гранту у розмірі 162,2 млн доларів від Мультидонорського трастового фонду підтримки, відновлення, відбудови та реформування України (URTF) Світового банку;
  • позики у розмірі 70 млн доларів від МБРР під гарантію Уряду Японії.

"Метою проєкту HOPE є створення належних умов для повернення українців до постраждалих від бойових дій територій у звільнених регіонах України.

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Проєкт також підтримуватиме реформи політики на національному рівні для покращення результатів відбудови та узгодженості з цілями інтеграції в ЄС", - йдеться у повідомленні.

Економічна правда

Мінфін Світовий банк фінанси житло
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