На платформі Дія.Освіта запустили курс з професії флориста

Міністерство цифрової трансформації створило освітній серіал про професію флориста, по завершенні якого можна буде скласти тест та отримати сертифікат.

Як повідомляють в Мінцифри, серіал вже запущений на платформі Дія.Освіта.

Освітній серіал було створено за підтримки Google.org та Фонду Східна Європа. Запрошена експертка освітнього серіалу — Тетяна Ярмак, провідна флористка Кловського саду.

Ключові теми серіалу:

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Що робить флорист

Які бувають квіти та як за ними доглядати

Що робити, щоб квіти у вазі простояли довше

Чим відрізняються тематичні квіткові композиції

Як взагалі почати кар’єру у флористиці

Щоб закріпити теорію на практиці, можна буде пройти онлайн-симулятор професії флориста.

Після перегляду серіалу можна буде скласти фінальний тест. Сертифікат про його проходження можна буде додавати до свого резюме.

Нагадуємо:

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Платформу Дія.Освіта створено з урахуванням ДСТУ ISO/IEC 40500:2015 "Інформаційні технології. Настанова з доступності вебконтенту W3C (WCAG) 2.0" щодо вимог безбар’єрності та потреб людей з порушенням зору.

Частина контенту платформи містить субтитри українською мовою для користувачів з порушенням слуху, а деякі освітні продукти дублюють контент жестовою мовою.