На платформі Дія.Освіта запустили курс з професії флориста
Міністерство цифрової трансформації створило освітній серіал про професію флориста, по завершенні якого можна буде скласти тест та отримати сертифікат.
Як повідомляють в Мінцифри, серіал вже запущений на платформі Дія.Освіта.
Освітній серіал було створено за підтримки Google.org та Фонду Східна Європа. Запрошена експертка освітнього серіалу — Тетяна Ярмак, провідна флористка Кловського саду.
Ключові теми серіалу:
- Що робить флорист
- Які бувають квіти та як за ними доглядати
- Що робити, щоб квіти у вазі простояли довше
- Чим відрізняються тематичні квіткові композиції
- Як взагалі почати кар’єру у флористиці
Щоб закріпити теорію на практиці, можна буде пройти онлайн-симулятор професії флориста.
Після перегляду серіалу можна буде скласти фінальний тест. Сертифікат про його проходження можна буде додавати до свого резюме.
Нагадуємо:
Платформу Дія.Освіта створено з урахуванням ДСТУ ISO/IEC 40500:2015 "Інформаційні технології. Настанова з доступності вебконтенту W3C (WCAG) 2.0" щодо вимог безбар’єрності та потреб людей з порушенням зору.
Частина контенту платформи містить субтитри українською мовою для користувачів з порушенням слуху, а деякі освітні продукти дублюють контент жестовою мовою.