Незабаром іноземці зможуть онлайн відкривати бізнес і сплачувати податки в Україні - постанова

Кабінет Міністрів України прийняв постанову, яка визначає механізм отримання іноземцем статусу е-резидента онлайн.

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації.

"Е-резидентство — це наша цифрова відповідь на глобалізацію. Іноземці отримають право реєструватися в Україні фізичним особам-підприємцям, відкривати банківські рахунки та вести свій бізнес онлайн", — зазначив заступник Міністра цифрової трансформації Олександр Борняков.

Щоб відкрити бізнес в Україні, іноземцям не потрібно буде бути присутніми особисто. Так само дистанційно можна буде керувати власною справою, відкривати банківські рахунки.

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Зручним буде також механізм сплати податків та звітування для е-резидентів: це робитиме український банк, у якому в е-резидента буде відкрито поточний рахунок. Банк виступатиме податковим агентом такого іноземця.

"Завдяки цьому проєкту ми відчинимо двері для додаткових зовнішніх інвестицій і надамо механізм для ведення бізнесу в Україні без бюрократичних бар'єрів", - наголосили в Мінцифри.

Зазначається, що ухвалена постанова — важливий крок перед повноцінним запуском е-резидентства.

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Загалом постанова врегульовує:

механізм набуття та скасування статусу е-резидента;

порядок формування та ведення системи "Е-резидент" спільно з Державною податковою службою та банками;

захист персональних даних електронних резидентів.

Нагадуємо:

Повноцінно е-резидентство запустять після завершення розробки та тестування інформаційної системи. Наразі триває розробка зазначеної системи.

Е-резидентство України не буде доступне громадянам Росії, Білорусі та країн, що входять до "сірого" чи "чорного" списку FATF. Також е-резиденти не зможуть надавати послуги українським громадянам, тобто працюватимуть тільки з іншими іноземцями.