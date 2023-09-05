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Незабаром іноземці зможуть онлайн відкривати бізнес і сплачувати податки в Україні - постанова

Вівторок, 5 вересня 2023, 18:18 - Лія Ільченко

Кабінет Міністрів України прийняв постанову, яка визначає механізм отримання іноземцем статусу е-резидента онлайн.

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації.

"Е-резидентство — це наша цифрова відповідь на глобалізацію. Іноземці отримають право реєструватися в Україні фізичним особам-підприємцям, відкривати банківські рахунки та вести свій бізнес онлайн", — зазначив заступник Міністра цифрової трансформації Олександр Борняков.

Щоб відкрити бізнес в Україні, іноземцям не потрібно буде бути присутніми особисто. Так само дистанційно можна буде керувати власною справою, відкривати банківські рахунки.

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Зручним буде також механізм сплати податків та звітування для е-резидентів: це робитиме український банк, у якому в е-резидента буде відкрито поточний рахунок. Банк виступатиме податковим агентом такого іноземця.

"Завдяки цьому проєкту ми відчинимо двері для додаткових зовнішніх інвестицій і надамо механізм для ведення бізнесу в Україні без бюрократичних бар'єрів", - наголосили в Мінцифри.

Зазначається, що ухвалена постанова — важливий крок перед повноцінним запуском е-резидентства.

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Загалом постанова врегульовує:

  • механізм набуття та скасування статусу е-резидента;
  • порядок формування та ведення системи "Е-резидент" спільно з Державною податковою службою та банками;
  • захист персональних даних електронних резидентів.

Нагадуємо:

Повноцінно е-резидентство запустять після завершення розробки та тестування інформаційної системи. Наразі триває розробка зазначеної системи.

Е-резидентство України не буде доступне громадянам Росії, Білорусі та країн, що входять до "сірого" чи "чорного" списку FATF. Також е-резиденти не зможуть надавати послуги українським громадянам, тобто працюватимуть тільки з іншими іноземцями.

бізнес Україна
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