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Борги росіян за кредитами сягнули астрономічних розмірів

Вівторок, 5 вересня 2023, 13:17 - Лія Ільченко

Борги росіян за кредитами вперше в історії РФ перевищили 32 трлн рублів. 

Це випливає з даних Центробанку, які публікують російські ЗМІ. 

Зазначається, що лише з початку 2023 року борги за кредитами збільшилися на 3,3 трлн - це максимальні темпи щонайменше з 2015-го.

Наприклад, за перші сім місяців 2022-го, обсяг кредитів росіян збільшився на 0,8 трлн рублів, а ще роком раніше - на 2,8 трлн.

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Раніше в службі приставів РФ повідомляли, що 93% боржників - це громадяни, як правило, працездатного віку (30-45 років), але такі, що не мають ні роботи, ні офіційного джерела доходу, ні житла, крім єдиного. 

"З цих людей практично взяти нічого", - констатував глава служби приставів.

Чисельність "армії боржників", як випливає з його оцінок, дорівнює майже п'ятій частині працездатного населення Росії, яку мінекономрозвитку РФ оцінює в 75,8 млн осіб.

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Росія кредити
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