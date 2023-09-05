Борги росіян за кредитами сягнули астрономічних розмірів

Борги росіян за кредитами вперше в історії РФ перевищили 32 трлн рублів.

Це випливає з даних Центробанку, які публікують російські ЗМІ.

Зазначається, що лише з початку 2023 року борги за кредитами збільшилися на 3,3 трлн - це максимальні темпи щонайменше з 2015-го.

Наприклад, за перші сім місяців 2022-го, обсяг кредитів росіян збільшився на 0,8 трлн рублів, а ще роком раніше - на 2,8 трлн.

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Раніше в службі приставів РФ повідомляли, що 93% боржників - це громадяни, як правило, працездатного віку (30-45 років), але такі, що не мають ні роботи, ні офіційного джерела доходу, ні житла, крім єдиного.

"З цих людей практично взяти нічого", - констатував глава служби приставів.

Чисельність "армії боржників", як випливає з його оцінок, дорівнює майже п'ятій частині працездатного населення Росії, яку мінекономрозвитку РФ оцінює в 75,8 млн осіб.

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