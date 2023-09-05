Китай запустить новий держфонд на $40 мільярдів для стимулювання індустрії мікросхем – ЗМІ

reuters

Китай планує запустити новий державний інвестиційний фонд, який має на меті залучити близько 40 мільярдів доларів для напівпровідникового сектору.

Про це пише Reuters із посиланням на 2 ознайомлені джерела.

Зазначається, що Китай нарощує зусилля, щоб наздогнати США та інших конкурентів.

Ймовірно, це буде найбільший з трьох фондів, запущених Китайським інвестиційним фондом індустрії інтегральних схем, також відомим як Великий фонд.

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Його цільовий показник у 300 мільярдів юанів (41 мільярд доларів) перевершує аналогічні фонди 2014 та 2019 років, які, згідно з урядовими звітами, залучили 138,7 мільярда юанів та 200 мільярдів юанів відповідно.

Однією з головних сфер інвестицій буде обладнання для виробництва чипів, розповіли джерела.

"Лідер КНР Сі Цзіньпін вже давно наголошує на необхідності досягнення Китаєм самодостатності в напівпровідниках. Ця потреба стала ще більш нагальною після того, як за останні кілька років Вашингтон запровадив низку заходів експортного контролю, посилаючись на побоювання, що Пекін може використовувати передові мікросхеми для посилення свого військового потенціалу.

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У жовтні США розгорнули широкий пакет санкцій, який обмежив доступ Китаю до сучасного обладнання для виробництва мікросхем, а союзники США - Японія та Нідерланди - зробили аналогічні кроки", - нагадує агентство.

За словами двох співрозмовників, новий фонд був схвалений китайською владою в останні місяці.

Міністерство фінансів Китаю планує внести 60 мільярдів юанів, повідомив один із співрозмовників.

Інформаційний офіс Державної ради, який обробляє запити ЗМІ від імені уряду, міністерства фінансів і міністерства промисловості та інформаційних технологій, не відразу відповів на запити Reuters про коментарі.

У Великому фонді також не відразу відповіли на запити про коментарі.

Процес збору коштів, ймовірно, займе місяці, і не було відразу зрозуміло, коли буде запущений третій фонд або чи будуть внесені подальші зміни в план, сказали джерела.

Серед прихильників двох попередніх фондів Великого фонду - міністерство фінансів та державні компанії з великими капіталами, такі як China Development Bank Capital, China National Tobacco Corporation та China Telecom.

Економічна правда