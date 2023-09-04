НБУ переказав на потреби армії понад 29 мільярдів: скільки залишилося на рахунку

З початку повномасштабної війни Національний банк України переказав зі спеціального рахунку на потреби оборони понад 29,2 млрд грн, у серпні – майже 1,2 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Нацбанка.

Кошти направили на потреби різних структур, зокрема:

на потреби Національної гвардії України – понад 1 408 млн грн;

на потреби Національної поліції України – усього 1 650 млн грн;

на потреби Міністерства оборони України – понад 19 150 млн грн;

на потреби Державної прикордонної служби України – усього 980,2 млн грн;

на потреби Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України – понад 5 371 млн грн;

на потреби Державної служби України з надзвичайних ситуацій – понад 114,7 млн грн;

на потреби РНБО України – усього 40,5 млн грн;

на потреби Державної спеціальної служби транспорту – понад 207,5 млн грн;

на потреби Служби безпеки України – понад 318,2 млн грн.

На 1 вересня 2023 року залишок коштів на спецрахунку становить майже 982 млн грн. Усього з початку війни на спецрахунок надійшло понад 30 млрд грн в еквіваленті. Кошти перераховували як громадяни та підприємства України, так і міжнародна спільнота (зокрема зі США, Великої Британії, Німеччини, Швеції, Фінляндії, Польщі, Швейцарії, Норвегії, Австралії, Франції, Канади, Болгарії, Гонконгу та ще багатьох країн світу).

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З-за кордону в іноземній валюті надійшло понад 11,8 млрд грн в еквіваленті.

Переказати кошти на потреби оборони можна як за реквізитами, так і за допомогою платіжної картки: https://bank.gov.ua/ua/about/support-the-armed-forces.

Водночас, на 1 вересня 2023 року залишок коштів на рахунку Міністерства соціальної політики, який НБУ відкрив для гуманітарних цілей, становить понад 108 млн грн.

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За серпень на цей рахунок надійшло майже 3,1 млн грн. Близько половини коштів з початку війни надійшло з-за кордону в іноземній валюті (долари США, євро, фунти).

Мінсоцполітики, що є отримувачем та розпорядником коштів, які надходять на цей рахунок, вже перерахувало з нього понад 845 млн грн з метою надання гуманітарної допомоги постраждалим від збройної агресії РФ.

Для допомоги громадянам, які потерпають від війни, перерахувати кошти можна як за реквізитами, так і за допомогою платіжної картки: https://bank.gov.ua/ua/about/humanitarian-aid-to-ukraine.

Економічна правда