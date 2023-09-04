НБУ переказав на потреби армії понад 29 мільярдів: скільки залишилося на рахунку
З початку повномасштабної війни Національний банк України переказав зі спеціального рахунку на потреби оборони понад 29,2 млрд грн, у серпні – майже 1,2 млрд грн.
Про це повідомляє пресслужба Нацбанка.
Кошти направили на потреби різних структур, зокрема:
- на потреби Національної гвардії України – понад 1 408 млн грн;
- на потреби Національної поліції України – усього 1 650 млн грн;
- на потреби Міністерства оборони України – понад 19 150 млн грн;
- на потреби Державної прикордонної служби України – усього 980,2 млн грн;
- на потреби Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України – понад 5 371 млн грн;
- на потреби Державної служби України з надзвичайних ситуацій – понад 114,7 млн грн;
- на потреби РНБО України – усього 40,5 млн грн;
- на потреби Державної спеціальної служби транспорту – понад 207,5 млн грн;
- на потреби Служби безпеки України – понад 318,2 млн грн.
На 1 вересня 2023 року залишок коштів на спецрахунку становить майже 982 млн грн. Усього з початку війни на спецрахунок надійшло понад 30 млрд грн в еквіваленті. Кошти перераховували як громадяни та підприємства України, так і міжнародна спільнота (зокрема зі США, Великої Британії, Німеччини, Швеції, Фінляндії, Польщі, Швейцарії, Норвегії, Австралії, Франції, Канади, Болгарії, Гонконгу та ще багатьох країн світу).
З-за кордону в іноземній валюті надійшло понад 11,8 млрд грн в еквіваленті.
Переказати кошти на потреби оборони можна як за реквізитами, так і за допомогою платіжної картки: https://bank.gov.ua/ua/about/support-the-armed-forces.
Водночас, на 1 вересня 2023 року залишок коштів на рахунку Міністерства соціальної політики, який НБУ відкрив для гуманітарних цілей, становить понад 108 млн грн.
За серпень на цей рахунок надійшло майже 3,1 млн грн. Близько половини коштів з початку війни надійшло з-за кордону в іноземній валюті (долари США, євро, фунти).
Мінсоцполітики, що є отримувачем та розпорядником коштів, які надходять на цей рахунок, вже перерахувало з нього понад 845 млн грн з метою надання гуманітарної допомоги постраждалим від збройної агресії РФ.
Для допомоги громадянам, які потерпають від війни, перерахувати кошти можна як за реквізитами, так і за допомогою платіжної картки: https://bank.gov.ua/ua/about/humanitarian-aid-to-ukraine.
Економічна правда