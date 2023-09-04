За час великої війни банки видали доступні кредити майже на 140 мільярдів 

За час дії воєнного стану в Україні у рамках Державної програми "Доступні кредити 5-7-9%" суб’єкти підприємництва отримали 36 191 кредит на загальну суму 139,8 млрд грн. Банки державного сектору уклали 27,6 тис кредитних договорів на суму 74,4 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

Кредити надавалися:

на інвестиційні цілі – 6,79 млрд грн;

як антикризові кредити – 7,93 млрд грн;

як рефінансування попередньо отриманих кредитів – 4,07 млрд грн;

як кредити для сільськогосподарських товаровиробників – 33,9 млрд грн;

на антивоєнні цілі – 57,82 млрд грн.

Мінфін

З моменту старту державної програми суб’єкти підприємництва отримали від уповноважених банків понад 71 тис кредитів на загальну суму 229,5 млрд грн.

Реклама:

Більшу половину кредитів, а саме 48,1 тисяч, видали банки державного сектору економіки – на загальну суму 101,01 млрд грн.

За минулий тиждень у межах програми видали 289 пільгових кредитів на загальну суму 2,6 млрд грн, зокрема банки державного сектору економіки уклали 111 кредитних договорів на суму 0,63 млрд грн.

Мінфін

У Мінфіні нагадали, що програму реалізує Фонд розвитку підприємництва (ФРП), єдиним учасником якого є Кабінет міністрів України в особі Міністерства фінансів, що координує усі аспекти діяльності Фонду.

Реклама:

Економічна правда