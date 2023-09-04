Російська торгівля повернулась на рівень 2021 року

Західні санкції не завдали суттєвої шкоди російській торгівлі. Показники експорту та імпорту РФ повернулись на рівень довоєнного 2021 року.

Про це йдеться у статті ЕП.

У 2022 році завдяки відтермінуванню санкцій та високим світовим цінам на енергоносії російський експорт сягнув 591 млрд дол. Це рекордний показник за всю історію РФ.

На початку цього року світові ціни знизились та запрацювало ембарго на російську нафту. За першу половину 2023-го експорт з РФ упав з 306 до 206 млрд дол, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Падіння становить 30%, однак нижче довоєнного рівня показник так і не впав.

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Аналогічна ситуація з російським імпортом. У 2022 році він скоротився на 13%, однак вже в першій половині 2023-го перевищив показник до вторгнення. Профіцит торгівлі агресора в цей період склав 57 млрд дол.

Детальніше про те, чому західні санкції не вдарили по російській торгівлі, читайте у матеріалі: "Росії пророкували обвал видобутку нафти на 30%, а ВВП – на 15%. Але цього не сталося. Що не так?"