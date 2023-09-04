В Україні вперше запущено телефонію з ШІ: автоматичний переклад розмов і текстовий запис
Платформа колтрекінгу, телефонії та наскрізної аналітики Ringostat закінчила тестування штучного інтелекту, вбудованого в віртуальну АТС, та стала першою українською телефонією зі штучним інтелектом.
Про це повідомляється на сайті платформи.
Штучний інтелект перекладає діалог з мови комунікації на мову, зрозумілу користувачу, розшифровує діалоги у текст, аналізує, фіксує настрій розмови та співрозмовників і надає поради щодо подальших кроків.
"Відділ продажів Ringostat першим протестував можливості ШІ. Раніше наші керівники та куратори витрачали в середньому пів години на аналіз розмови, що тривала 7-13 хвилин. Окрім безпосереднього прослуховування, треба було дати рекомендації співробітнику, як покращити роботу. Зараз нам в цьому всьому допомагає ШІ", - розповіли в компанії.
В Ringostat пропонують українському бізнесу протестувати ШІ, зареєструвавшись на платформі.
Для кожної компанії Ringostat виділяє 1000 безплатних хвилин, що еквівалентні 100-200 розмовам, в залежності від їх тривалості. Таким чином, компанії зможуть спробувати продукт на власних проєктах, безплатно проаналізувавши 100-200 розмов з клієнтами.
Зазначається, що продукт може бути корисний для відділів продажів, техпідтримці, маркетингу тощо.
Нагадуємо:
Ringostat - це платформа колтрекінгу, телефонії та наскрізної аналітики, яка входить до групи IT-компаній Netpeak Group.
Ringostat анонсував вихід штучного інтелекту для дзвінків у квітні 2023 року.