Основний внесок в інфляцію в Україні матимуть тарифи ЖКГ - Нацбанк

В Україні триватиме дезінфляційний тренд та пожвавлюватиметься економіка, чому сприятимуть як внутрішні, так і зовнішні фактори, але тарифи на житлово-комунальні послуги стануть основним інфляційним чинником в країні.

Про це заявляють в Національному банку.

В цілому, українська економіка відновлюється швидше, ніж очікував НБУ.

Так, інфляція в Україні стрімко сповільнилася з 26% у січні до майже 11% у липні.

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"Дезінфляційний тренд зберігатиметься й надалі. Зокрема, прогнозується зниження інфляції – до 10,6% у 2023 році, 8,5% у 2024 році та 6,0% у 2025 році", - стверджують в Нацбанку.

Цьому сприятиме низка чинників:

по-перше, поступове зниження світових цін, зокрема на енергоносії;

по-друге, завершення війни стимулюватиме нарощування виробництва, а більша пропозиція товарів стримуватиме інфляцію;

по-третє, НБУ і надалі балансуватиме валютний ринок та захищатиме привабливість гривні. Це обмежить зростання цін на імпортні товари.

Це, своєю чергою, обмежить зростання цін на імпортні товари в Україні.

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На етапі відбудови країни додаткову підтримку курсу гривні забезпечуватимуть інвестиції та міжнародна фінансова допомога.

З огляду на ліпшу, ніж очікувалося, ситуацію в першому півріччі НБУ переглянув прогноз зростання реального ВВП у 2023 році з 2,0% до 2,9%. У наступні роки зростання економіки пришвидшиться до 3,5–6,8%.

Два негативних фактори, які матимуть вплив на економіку, за версією Нацбанку: на сьогодні - це активна фаза війни, а після її завершення - житлово-комунальні тарифи.

"Якщо активна фаза війни триватиме довше, ніж передбачено основним припущенням (середина 2024 року), економіка, ймовірно, зростатиме повільніше. Росія не припиняє спроб знищити економічний потенціал країни", - повідомляють в НБУ.

"Основний внесок в інфляцію післявоєнних років, ймовірно, матиме поступове коригування тарифів на ЖКП", - вважають також в Нацбанку.