УЗ обмежила перевезення до Ізмаїла всіх вантажів

"Укрзалізниця" запровадила конвенційні обмеження на перевезення всіх вантажів до станції "Ізмаїл".

Про це йдеться у повідомленні на сайті підприємства.

Тимчасові обмеження на перевезення почали діяти з 3 вересня та поширюватимуться на всі вантажі.

До 7 вересня конвенція діятиме щодо таких одержувачів: ТОВ "Соф Марін", ДП "ІЗМ МТП" (для ТОВ "Славутич-Руда-Україна", ТОВ "Соф Марін", ТОВ "Юнікорнс").

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Водночас для іншої групи отримувачів введено тимчасове обмеження без зазначення дати скасування. Серед них: ТОВ "Трансюкрейн", ТОВ "Фаворит Ізмаїл Буд", ТОВ "Фаворит-Буд-Ізмаїл", ДП "ІЗМ МТП" для ТОВ "ЄТК".

Нагадуємо:

"Укрзалізниця" не вперше змушена вдаватися до обмежень на перевезення до Ізмаїла.

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Так, наприклад, на початку серпня "Укрзалізниця" почала лімітувати завантаження вантажів у напрямку окремих одержувачів у порту "Ізмаїл". Це було пов'язано з чергами на приймання вантажів, подекуди - понад 30 діб.

У середині березня "Укрзалізниця" запроваджувала обмеження на транспортування до станції Ізмаїл зернових вантажів.