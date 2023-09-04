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Курс валют на 4 вересня: наскільки зміцнилась гривня за вихідні

Понеділок, 4 вересня 2023, 13:41 - Анастасія Жарикова
 
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4 вересня готівкова гривня продовжила змінюватися проти долара та євро на "чорному ринку", долар та євро в банках дешевшають.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

На 13:10 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 37,54 - 37,73 грн проти котирувань у 37,57 - 37,74 напередодні. 

На цей же час "чорний" курс євро становив 40,77 - 41,11 грн проти курсу 40,77 - 41,25 грн за євро напередодні. 

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Середні курси валют в касах банків були такими:

  • Долар США – 37,4 - 38,1 грн (курс на 1 вересня – 37,5 - 38,15 грн);
  • Євро – 40,6 - 41,5 грн (курс на 1 вересня – 40,8 - 41,65 грн).

У розрізі банків готівкові курси такі:

  • Приватбанк – 37,15 - 37,75 грн;
  • Ощадбанк – 37,4 - 38,2 грн;
  • Укрексімбанк – 37,25 - 38,05 грн; 
  • Райффайзен – 37,3 - 38,3 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,12 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,44 грн.

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