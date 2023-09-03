НБУ на міжбанку збільшив продаж валюти до майже 640 мільйонів доларів

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Національний банк за тиждень з 28 серпня по 1 вересня на міжбанківському валютному ринку продав 638,32 млн доларів і купив 0,15 млн доларів.

Про це свідчать дані НБУ.

Згідно з даними валютних інтервенцій Нацбанк за тиждень продав на міжбанківському валютному ринку 638,32 млн доларів, що на 48,17 млн доларів більше ніж тижнем раніше, коли обсяг продажу з резервів становив 590,15 млн.

При цьому регулятор купив 0,15 млн доларів, а тижнем раніше – 1,04 млн.

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З кінця травня 2022 року НБУ був змушений продавати близько 1 млрд дол з резервів щотижня для балансування міжбанку. Після корекції курсу на 25% до 36,6 грн за долар у середині липня ситуація стабілізувалася, а тижневі продажі валюти тримаються в межах пів мільярда.

Загалом від початку року НБУ продав вже 16,845 млрд доларів, а купив – 195,36 млн доларів.

НБУ використовує продаж валюти з резервів зокрема для стримування тиску на валютному ринку, спричинений емісією гривні. Також він продає валюту для балансування ринку експортерів та імпортерів задля утримання фіксованого курсу.

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Нагадаємо:

Національний банк пом'якшив обмеження в частині продажу безготівкової іноземної валюти громадянам для мінімізації множинності обмінних курсів.