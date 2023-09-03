Українські аграрії залучили ₴49 мільярдів кредитних коштів на розвиток господарств

Понад 10 тис українських агропідприємств з початку року отримали банківських кредитів на 49 млрд гривень.

Про це повідомляє пресслужба міністерства аграрної політики та продовольства.

"З початку року понад 10 тисяч українських агропідприємств одержали 49 млрд грн банківських кредитів на розвиток фермерства. З них за державною програмою "Доступні кредити 5-7-9" майже 8 тис підприємств профінансовано на 29,6 млрд грн", – зазначають в міністерстві.

Серед областей найбільший обсяг кредитів за різними програмами отримали:

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Київська – 8,46 млрд гривень виділено для 745 підприємства;

Вінницька – 4,8 млрд гривень – для 1 162;

Дніпропетровська – 4,4 млрд гривень – для 672;

Кіровоградська – 4 млрд гривень – для 1 441;

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА

Крім того, за програмою "Доступні кредити 5-7-9" найбільше отримали підприємства таких областей:

Кіровоградська - 3,56 млрд гривень виділено для 1 162 господарств;

Вінницька – 3,12 млрд гривень - для 929 господарств;

Київська - 2,8 млрд гривень - 601 господарство.

Дніпропетровська – 2,1 млрд гривень – 501 господарства.

У міністерстві додають, що аграрії можуть отримати кредит на розвиток свого бізнесу у розмірі до 90 млн грн. Кредити надаються під пільгові відсотки, які залежать від категорії кредиту та суб’єкта підприємництва.

Нагадаємо:

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Українські підприємці залучили 397 пільгових кредитів на 1,5 мільярда гривень, з початку великої війни сума кредитів досягла понад 137,3 мільярда гривень.

Міністерство економіки готує нову кредитну програму, яка стосуватиметься великого бізнесу, подібну до чинної "Доступні кредити 5-7-9", але з більшими лімітами.