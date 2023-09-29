Україна погодилась на вимоги Угорщини, щоб розблокувати €500 мільйонів з військового фонду ЄС

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) призупинило статус міжнародного спонсора війни для угорського OTP Bank, взамін на розблокування Будапештом 500 млн військової допомоги ЄС.

Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

Зазначається, що крім угорського OTP Bank статус міжнародного спонсора війни також було призупинено для 5 грецьких компаній-перевізників – Dynacom Tankers Management, Delta Tankers LTD, Thenamaris Ships Management Inc., Minerva Marine, TMC Tankers LTD.

Відповідне рішення було прийнято за результатом переговорів між представниками Агентства та представниками компаній та урядів цих країн щодо припинення співпраці з РФ.

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"Крім цього, Агентство сподівається, що таке рішення призведе до розблокування Угорщиною 500 млн євро життєво необхідної військової допомоги ЄС для українського народу, а також виключить можливість блокування Грецією майбутнього пакету санкцій ЄС, спрямованого на зменшення можливості росії продовжувати війну", – йдеться в повідомленні.

У НАЗК додають, що тепер на порталі "Війна і санкції", в розділі "Міжнародні спонсори війни", ці 6 компаній матимуть тимчасово призупинений статус.

Повне виключення зазначених компаній з переліку залежатиме від виконання умов НАЗК.

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Додається, що агентство завжди відкрите до співпраці з міжнародним бізнесом та готове провести консультації щодо кроків, необхідних для виключення з переліку.

Економічна правда.