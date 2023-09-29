Уряд схвалив залучення грантів та позик від МБРР на понад 1,6 мільярда доларів
Кабінет Міністрів на засіданні 29 вересня схвалив залучення грантів та позик від Міжнародного банку реконструкції та розвитку та Міжнародної асоціації розвитку на 1,65 мільярда доларів.
Про це повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.
Зокрема.ю було схвалено залучення гранту на бюджетну підтримку від Міжнародного банку реконструкції та розвитку і Міжнародної асоціації розвитку:
- у розмірі 270 млн дол для реалізації проекту "Екстрений проект надання інклюзивної підтримки для відновлення сільського господарства України (ARISE)";
- у розмірі до 1,15 млрд. доларів США в межах пʼятого додаткового фінансування зазначеного Проєкту "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні".
Також уряд схвалив заоученя позики від МБРР у розмірі 230 млн дол для реалізації проєкту ARISE.
"Позика спрямовуватиметься до Фонду розвитку підприємництва та в подальшому дозволить вирішити проблеми, з якими зіткнувся аграрний сектор України після повномасштабного вторгнення РФ", - пояснив Мельничук.
Нагадуємо:
Європейський банк реконструкції та розвитку з початку цього року надав Україні ще 1,2 мільярда євро підтримки, крім фінансування у розмірі 1,7 мільярда євро торік, та має намір зберегти високий рівень підтримки.