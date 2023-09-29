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Уряд планує виділити 42 мільярди на підтримку бізнесу у 2024 році

П'ятниця, 29 вересня 2023, 19:32 - Ігор Пилипів

Уряд пропонує у бюджеті на 2024 рік витратити 42 млрд грн на програми стимулювання економічної активності, підтримку бізнесу та створення робочих місць.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. 

"У бюджеті на 2024 рік ми пропонуємо суттєво розширити програми стимулювання економічної активності, підтримку бізнесу та створення робочих місць. Сумарно направимо на ці цілі 42 млрд грн", – зазначив премʼєр. 

Серед програм підтримки розвитку бізнесу в Україні планується продовжити пільгове кредитування "5-7-9". Крім того, за програмою єРобота планується у наступному році  видати більш ніж 12 тис мікрогрантів і  додатково 1300 грантів для старту ветеранського бізнесу. 

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Шмигаль наголосив, що наступного року держава підтримуватиме аграріїв, машинобудівників, створення та розширення переробних підприємств. Загалом 3 млрд грн буде виділено на державну підтримку великих інвестиційних проєктів в Україні.

Додається, що уряд  разом із партнерами продовжує працювати над страхуванням воєнних ризиків. Цього тижня Світовий банк уперше застрахував від воєнних ризиків приватного інвестора в Україні. 

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Нагадаємо:

Мінімальна зарплата в Україні у 2024 році зросте до 8 тисяч гривень, також планується індексація пенсій.

уряд бюджет бізнес
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