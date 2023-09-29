АРМА обіцяє новий революційний порядок відбору управителів арештованого майна

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) заявляє про кардинальне оновлення конкурсного відбору управителів арештованими активами.

Про це повідомляє пресслужба агентства з посиланням на відповідний наказ.

Новий порядок в АРМА називають "революційним".

"Затверджено революційний Порядок відбору управителів арештованим майном", - йдеться в повідомленні

Реклама:

"Оновлений порядок відбору встановлює чіткий й недвозначний алгоритм підготовки та проведення змагань управителів відповідно до законодавства про публічні закупівлі. Документ зобов’язує використовувати виключно систему електронних закупівель "Прозорро", - зазначають в АРМА.

Щонайменше агентство відмовилося від порядку, який діяв багато років, коли посадові особи Агентства відбирали управителів арештованим майном у ручному режимі.

"Такий підхід мав наслідком справедливі звинувачення з боку профільних НУО, медіа та громадськості у непрозорості та корупційних ризиках, що містились у програмах управління майном", - йдеться в повідомленні.

Реклама:

Агентство обіцяє, що новий порядок забезпечить недискримінаційні, конкурентоспроможні та відкриті тендерні процедури.

Повідомляється, що з серпня місця проєкт нового порядку проходив громадське обговорення та отримав низку пропозицій стосовно поліпшення якості документа.

Фінальний його варіант був підтриманий Міністерством юстиції, Міністерством економіки, громадською радою при АРМА, ДП Prozorro та громадськими антикорупційними організаціями (State Watch, Transparency International, Правозахисний Антикорупційний Ресурс Українського Суспільства тощо).

З текстом наказу АРМА можна ознайомитися за посиланням.