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USAID профінансує українські стартапи з кібербезпеки на пів мільйона доларів

П'ятниця, 29 вересня 2023, 17:37 - Анастасія Жарикова

Агентство США з міжнародного розвитку USAID та Мінцифри запускають гранти на розробку інноваційних проєктів загальною сумою 500 тисяч доларів.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

"Маєте ідею, яка підсилить Україну в кібервійні? Отримайте кошти на її реалізацію. Мінцифра спільно з USAID запускає гранти на розвиток стартапів з кіберзахисту загальною сумою $500 000", - йдеться в повідомленні.

Гранти зможуть отримати розробники, які запропонують найефективніші рішення з кіберзахисту. 

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Вони мають протидіяти російським хакерським атакам, захищати українські інформаційні ресурси та посилювати світову кібербезпеку. 

Перші претенденти запітчать свої ідеї на ІТ Арені, яка проходить зараз у Львові. 

Учасники, які представлять найкращі проєкти, отримають 50 тисяч доларів на їх упровадження.

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Детальніше про грант можна дізнатись за посиланням.

Нагадуємо:

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) виділило 2 мільйони доларів на гранти українському бізнесу для швидкого перенавчання та працевлаштування нових працівників у пріоритетних секторах економіки.

Мінцифри кібербезпека стартап США Україна
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