Проблеми ринку нерухомості Китаю загрожують всьому світу - міністр економіки Японії

Проблеми ринку житла й ослаблення споживчого попиту в Китаї становлять ризики для світової економіки.

Про це заявив новий міністр економіки Японії Йосітака Сіндо під час інтерв'ю з групою журналістів у Токіо, пише Market Watch.

Потенційно наслідки можуть бути справді серйозними, враховуючи центральну роль Китаю в глобальній економіці, заявив Сіндо.

Міністр відзначив, зокрема, різке падіння іноземних інвестицій у КНР, а також серйозні проблеми китайських компаній у сфері нерухомості, і визначив їх серед основних причин слабкого зростання економіки цієї країни.

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На частку Китаю припадає близько 20% японського експорту, тому економічні проблеми КНР можуть негативно позначитися і на Японії.

Нагадуємо:

Йосітака Сіндо обійняв посаду міністра економіки у вересні 2023 року.

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Наприкінці серпня на Всесвітньому економічному форуму було оголошено, що кожне падіння ВВП Китаю на 1 відсотковий пункт призводить до скорочення світового ВВП на 0,3 відсотка.

У серпні 2020 року Пекін запровадив політику "трьох червоних ліній", спрямовану на обережне здування величезної бульбашки на ринку житла, яка формувалася десятиліттями.

Ця політика мала подвійну мету: зменшити надмірну залежність економіки від власності та придушити спекуляції, які зробили ціни на житло недосяжними для багатьох китайців середнього класу.

Проте виявилося, що багато забудовників працювали далеко за межами "трьох червоних ліній" і були обтяжені величезними боргами. Раптово не маючи можливості брати позики за новими правилами, сектор зіткнувся з гострою готівковою кризою.