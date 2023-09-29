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Інтервали між поїздами київського метро зменшать

П'ятниця, 29 вересня 2023, 16:09 - Анастасія Жарикова

У київському метро з 2 жовтня буде скорочено інтервали між поїздами.

Про це повідомляє Kyiv Metro Alerts.

Так, середній проміжок часу між поїздами в годину пік складатиме від 02:30 до 03:00 хв.,у міжпіковий період час очікування поїзда – від 05:00 до 05:30 хв. 

Інтервали у вихідні дні поки залишаться без змін – від 6 до 7 хвилин.

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"Зміни у графіку поїздів забезпечать комфортнішу поїздку, оскільки у вересні середньодобові перевезення в будні дні становлять більше 800 тисяч, а у вихідні дні – більше 500 тисяч", - йдеться в повідомленні.

Також пасажирам нагадали, що під час оголошення сигналу "повітряна тривога" рух поїздів здійснюється підземними ділянками, а на наземній – призупиняється. 

Усі 46 підземних станцій працюють у режимі укриття цілодобово.

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Нагадуємо:

Київський метрополітен отримав ще 12 одиниць рухомого складу з Варшави, до кінця місяця планується транспортувати ще 6 вагонів.

Київ метрополітен транспорт
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