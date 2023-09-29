Мінвідновлення провело антикорупційне навчання для менеджменту держпідприємств

Керівники державних підприємств Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури та представники громад пройшли навчання з антикорупційного менеджменту.

Про це повідомляє пресслужба міністерства.

Тренінг для керівників державних підприємств та представників органів місцевого самоврядування на тему антикорупційного менеджменту та розбудови доброчесності провели за ініціативи Мінвідновлення.

До навчання фізично та онлайн загалом доєднались понад 150 осіб, з них 30 – керівники державних підприємств.

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"Наше завдання надати експертну підтримку підпорядкованим державним підприємствам та органам місцевого самоврядування у питаннях запобігання корупції.

Саме тому ми запроваджуємо низку програм та проєктів щодо навчання та розбудови доброчесності з фокусом як на антикорупційних уповноважених, так і на керівників. Адже саме від них залежить те, наскільки на практиці буде забезпечена прозорість та підзвітність, та, відповідно, розвиватиметься організація", – наголосив заступник міністра Сергій Деркач.

Серед ключових тем навчання:

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стратегічний розвиток антикорупційного менеджменту в організаціях;

запровадження міжнародної моделі управління ризиками;

інструменти для забезпечення ефективної роботи антикорупційного уповноваженого;

залучення організацій громадянського суспільства до проєктів з відновлення.

"Ми підтримуємо Мінвідновлення у впровадженні усіх практик, спрямованих на підвищення прозорості та підзвітності, як серед керівництва органів місцевого самоврядування, так і серед керівників державних підприємств", – зазначив Христофорос Політіс, заступник Постійного представника ПРООН в Україні.

Він наголосив, що прозорість є ключовим фактором ефективного управління, а лідерство відіграє вирішальну роль у боротьбі з корупцією.

Організація навчання відбулась завдяки підтримці Програми розвитку ООН та за фінансування уряду Японії.

Нагадуємо:

У Агентстві з розшуку та менеджменту активів створено (АРМА) антикорупційну раду, яка функціонуватиме як колегіальний консультативно-дорадчий орган.