"В Україні немає виробництва порохів": Данілов відповів критикам роботи ВПК

Критика роботи військово-промислово комплексу, яку іноді можна почути в Україні, випливає з повного нерозуміння, як працює ця система.

Про це заявив секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов в інтерв'ю Наталії Мосейчук.

Він наголосив, що ВПК України сьогодні працює "на максимальну потужність, по максимуму всі викладаються".

"Це складні процеси. Повірте, те, що робить ВПК зараз, і те, що робило ВПК, яке нам лишилося в спадок, це зовсім інші інституції", - наголосив секретар РНБО.

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Данилов наголосив, що фізично неможливо закривати самостійно всі потреби ВПК.

"Ми живемо в такому світі, що якби у нас була можливість самостійно, на 100 відсотків закривати наші потреби, ми б це зробили. Але це фізично неможливо", - зазначив він.

За його словами, в Україні навіть не було створено виробництво порохів, і зараз ВПК критично залежить від цих поставок від партнерів.

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"От сьогодні питання набоїв, снарядів тощо. Але ті розумники (критики, - ред.)розуміють, що у нас немає виробництва порохів, без яких ви не можете зробити повного циклу? Вони сьогодні на вагу золота. Кожна країна на сьогодні займається озброєнням і немає бажання з кимось ділитися", - сказав секретар Ради нацбезпеки.

"Чому у нас немає порохів? Тут треба розуміти, що це взагалі за виробництво. Ви його не можете зробити ні за місяць, ні за два, ны навіть за десять", - додав він.

За словами Данілова, у світі цим займається переважно приватний бізнес, і Україна не була виключенням.

"У нас дуже багато приватників, які сьогодні входять в цю систему військово-промислового виробництва, закривають дуже багато великих проблем", - підкреслив він.

"Хотілося б більше, але те, що є зараз, такого ніколи не було", — додав чиновник.

А критикою ВПК, за його словами, сьогодні займаються переважно особи, які є некомпетентні у цих питаннях.

"Це розповідають люди, які не розуміють, що таке ВПК", - сказав Данілов.

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