У Раді заявили що ідея запровадження посад держсекретарів в міністерствах не спрацювала

Ідея запровадження в міністерствах деполітизованої посади держсекретаря, який би мав бути носієм інституційної пам’яті, на той період, коли змінюється політична влада, не спрацювала.

Про це заявив заступник голови робочої групи з реформування державної служби, народний депутат Віталій Безгін в інтерв'ю "Голосу України".

"У кожному міністерстві багато років тому була впроваджена посада державного секретаря. Ця посада мала бути деполітизована. Держсекретар мав стати носієм інституційної пам’яті, знань і політик на той період, коли змінюється політична влада. А що відбувається насправді. За кожної ротації керівного складу міністерства змінюється й держсекретар", - зазначив депутат.

"Тобто зміна, яка мала принести сталість, нічого не дала. І таких прикладів багато", - додав Безгін.

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За його словами, більшість кроків, спрямованих на реформування державної служби виявилися невдалими. В Україні треба системно переоцінити й зрозуміти, якими хочемо бачити державні служби

"Я не вважаю, що в нас відбулася реформа державних служб. Були спроби точкових змін, більшість із яких, на мій погляд, не стали успішними", - наголосив депутат.

На його думку, проблема полягає в тому, що в Україні немає єдиного органу, який відповідав би за вироблення політики у сфері державного управління.

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Економична правда