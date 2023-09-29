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У порту Рені виявили майже мільйон пачок безакцизних сигарет

П'ятниця, 29 вересня 2023, 12:20 - Олексій Павлиш
 

Детективи Територіального управління БЕБ в Одеській області виявили у Ренійському морському торговельному порту 45-футовий контейнер з сигаретами іноземного походження.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Контейнер та вантаж ввезли з Об’єднаних Арабських Еміратів з порушенням митного та податкового законодавства, додали в БЕБ.

"В ході слідчих дій детективи виявили та вилучили понад 900 тис пачок сигарет без марок акцизного податку, що перевозились у 1 830 коробах. Таким чином співробітниками БЕБ упереджено незаконне ввезення на територію України тютюнових виробів без належного митного оформлення", - йдеться у повідомленні.

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У Бюро додали, що товар за документами призначався вигаданому отримувачу.

Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Одеської обласної прокуратури.

Економічна правда

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