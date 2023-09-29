Netflix остаточно ліквідує сервіс прокату DVD-дисків поштою

фото: AP

Компанія Netflix остаточно ліквідує сервіс розсилки DVD-дисків поштою, з якого починався бізнес Netflix 25 років тому.

Про це пише The Guardian.

"Більшість з 238 мільйонів користувачів Netflix по всьому світу не знають, що 25 років тому компанія розпочала свою діяльність як служба розсилки DVD-дисків поштою. Ще менше людей знають, що цей сервіс продовжує свою діяльність, адже на нього досі підписано менше 1 мільйона людей.

Але компанія нарешті натискає кнопку "стоп": п'ять американських дистриб'юторських центрів, що залишилися, у п'ятницю розсилають останні диски американським клієнтам", - пише газета.

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Зазначається, що фанати DVD зможуть залишити собі ці диски, а не повертати їх, а це означає, що дехто отримає до 10 дисків як прощальний подарунок від компанії, яка на піку своєї діяльності могла похвалитися 16 мільйонами підписників.

Netflix не вказує кількість передплатників DVD у своїх цифрах, але, за оцінками AP, зараз на сервіс підписано менше 1 мільйона людей.

Співзасонвник Netflix Марк Рендолф запропонував ідею сервісу DVD-by-post у 1997 році - як виклик тодішньому лідеру прокатного ринку Blockbuster - разом зі своїм другом і колегою-підприємцем Рідом Гастінґсом.

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Згодом Рендолф заявив, що знав, що DVD не стануть основою бізнесу, і їх витіснить перегляд фільмів і серіалів через інтернет.

У 2011 році Netflix вирішив відокремити DVD-бізнес від стримінгового, через рік після того, як збанкрутував Blockbuster, який у 2000 році відмовився від можливості купити Netflix за 50 млн дол.

Зараз гіганта стримінгового мовлення Netflix оцінюють у близько 166 млрд дол.

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Економічна правда