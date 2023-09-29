Курс валют на 29 вересня: гривня продовжує поступово зміцнюватися 

29 вересня готівкова гривня дещо зміцнилась до долара США на "чорному ринку" та у банках.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

На 10:10 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 37,58 – 38,08 грн проти котирувань у 37,43 – 38,11 грн напередодні.

На цей же час "чорний" курс євро становив 40,41 – 40,75 грн проти курсу 40,37 - 40,69 грн за євро напередодні.

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Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 37,55 - 38,2 грн (курс на 28 вересня – 37,61 - 38,2 грн);

Євро – 40 - 40,8 грн (курс на 28 вересня – 40,2 - 40,9 грн).

У розрізі банків готівкові курси такі:

Приватбанк – 37,2 - 37,8 грн;

Ощадбанк – 37,45 - 38,3 грн;

Укрексімбанк – 37,5 - 38,3 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,45 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,44 грн.

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