Всі розділи
Укр / Рус

Курс валют на 29 вересня: гривня продовжує поступово зміцнюватися 

П'ятниця, 29 вересня 2023, 10:29 - Анастасія Дячкіна

29 вересня готівкова гривня дещо зміцнилась до долара США на "чорному ринку" та у банках. 

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

На 10:10 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 37,58 – 38,08 грн проти котирувань у 37,43 – 38,11 грн напередодні. 

На цей же час "чорний" курс євро становив 40,41 – 40,75 грн проти курсу 40,37 - 40,69 грн за євро напередодні. 

Реклама:

Середні курси валют в касах банків були такими:

  • Долар США – 37,55 - 38,2 грн (курс на 28 вересня – 37,61 - 38,2 грн);
  • Євро – 40 - 40,8 грн (курс на 28 вересня – 40,2 - 40,9 грн).

У розрізі банків готівкові курси такі:

  • Приватбанк – 37,2 - 37,8 грн;
  • Ощадбанк – 37,45 - 38,3 грн;
  • Укрексімбанк – 37,5 - 38,3 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,45 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,44 грн.

Реклама:

Нагадаємо:

Національний банк пом'якшив обмеження в частині продажу безготівкової іноземної валюти громадянам для мінімізації множинності обмінних курсів.

курс долар євро гривня
Реклама:
Подкаст
Матеріали за темою
Чи доречним є перехід до плаваючого обмінного курсу? 29 вересня 2023, 08:11
Плаваючого курсу не буде довго, найближча перспектива - перехід до керованої гнучкості курсу - НБУ 28 вересня 2023, 11:24
В ОП слідом за Мінфіном висловилися за ослаблення гривні: легка девальвація піде на користь 27 вересня 2023, 18:38
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті