Курс валют на 29 вересня: гривня продовжує поступово зміцнюватися
29 вересня готівкова гривня дещо зміцнилась до долара США на "чорному ринку" та у банках.
Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.
На 10:10 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 37,58 – 38,08 грн проти котирувань у 37,43 – 38,11 грн напередодні.
На цей же час "чорний" курс євро становив 40,41 – 40,75 грн проти курсу 40,37 - 40,69 грн за євро напередодні.
Середні курси валют в касах банків були такими:
- Долар США – 37,55 - 38,2 грн (курс на 28 вересня – 37,61 - 38,2 грн);
- Євро – 40 - 40,8 грн (курс на 28 вересня – 40,2 - 40,9 грн).
У розрізі банків готівкові курси такі:
- Приватбанк – 37,2 - 37,8 грн;
- Ощадбанк – 37,45 - 38,3 грн;
- Укрексімбанк – 37,5 - 38,3 грн.
Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,45 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,44 грн.
Нагадаємо:
Національний банк пом'якшив обмеження в частині продажу безготівкової іноземної валюти громадянам для мінімізації множинності обмінних курсів.