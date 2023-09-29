SpaceX отримала від Космічних сил США перший контракт на супутниковий інтернет Starshield

фото: bloomberg

SpaceX Ілона Маска отримала свій перший контракт від Космічних сил США на надання спеціалізованого супутникового зв'язку для військових у межах нової програми Starshield.

Про це пише Bloomberg.

Зазначається, що програма передбачає використання послуг зв'язку супутників на низькій навколоземній орбіті. Послуга Starshield буде надаватися за допомогою наявних супутників зв'язку Starlink від SpaceX, що рзширює її роль в якості оборонного підрядника.

Bloomberg відзначає зростаючий портфель замовлень Пентагону, які виконує SpaceX.

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Так, компанія змагається з United Launch Alliance за запуск корисного навантаження для нацбезпеки, а також отримала у червні цього року контракт на надання супутникового зв'язку Starlink українським військовим.

"Однак роль Маска в Україні зазнала критики після того, як у новій біографії з'явилася інформація про те, що минулого року він відкинув прохання українського уряду розширити покриття Starlink на окупований Росією Крим, щоб допомогти в атаці військово-морських безпілотників на російські об'єкти.

Це було до того, як Пентагон уклав контракт з компанією SpaceX на надання послуг Starlink для України. Але рішення Маска - і його кроки, включаючи розмови з президентом Росії Володимиром Путіним - викликали питання з боку деяких законодавців щодо його надійності як постачальника Пентагону, включаючи розслідування, розпочате Комітетом з питань збройних сил Сенату", - нагадує агентство.

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"SpaceX є головним підрядником і критично важливим галузевим партнером для Міністерства оборони, а також одержувачем мільярдів доларів, виділених платниками податків", - заявила група сенаторів-демократів у листі до міністра оборони Ллойда Остіна.

"Ми глибоко стурбовані здатністю і готовністю SpaceX перервати свої послуги за примхою пана Маска і з метою скувати самооборону суверенної країни, фактично захищаючи російські інтереси", - додали вони.

Однорічний контракт SpaceX на розробку Starshield уклали 1 вересня, повідомила прес-секретар ВПС США Енн Стефанек. За її словами, контракт з максимальною вартістю 70 мільйонів доларів "передбачає обслуговування Starshield".

SpaceX не відповіла на прохання прокоментувати новий контракт.

Економічна правда