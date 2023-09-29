Нафта за тиждень подорожчала на 2% через святковий попит в Китаї і обмежену пропозицію в США

reuters

Ціни на нафту прямують до тижневого приросту на близько 2% після відновлення позицій у п'ятницю на тлі високого попиту з боку Китаю та стабільно жорстких показників у США.

Про це пише Reuters.

Листопадові ф'ючерси на нафту Brent, термін дії яких закінчується в п'ятницю, зросли на 5 центів до 95,43 доларів за барель. Грудневі ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 13 центів і торгувались на рівні 93,23 доларів за барель станом на 03:35 за Гринвічем.

Американська нафта WTI подорожчала на 16 центів до 91,87 доларів за барель.

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На попередній сесії ринок знизився приблизно на 1%, оскільки трейдери фіксували прибуток після того, як ціни злетіли до 10-місячних максимумів, а деякі побоювалися, що високі процентні ставки можуть вплинути на попит на нафту.

Покращення макроекономічних даних з Китаю, найбільшого світового імпортера нафти, в поєднанні з високим попитом на паливо, оскільки в п'ятницю в країні розпочалося тижневе свято "Золотий тиждень", підтримало ціни.

"Збільшення кількості міжнародних поїздок під час свята "Золотого тижня" стимулює попит на нафту в Китаї", - зазначають аналітики ANZ у своїй записці для клієнтів.

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Опитування Reuters показало, що виробнича активність у Китаї, ймовірно, стабілізувалася у вересні.

Економіка США зберегла досить високі темпи зростання в другому кварталі, а в цьому кварталі активність, схоже, прискорилася, свідчать дані, опубліковані в четвер, і це вказує на те, що високий попит на паливо може зберегтися.

На тлі дефіциту поставок в США ціни отримали додаткову підтримку, а запаси в Кушингу, штат Оклахома, вже знаходяться на найнижчому рівні з липня 2022 року.

"Видобуток нафти в США також сповільниться через скорочення кількості бурових установок. Зниження пропозиції і рекордний світовий попит на рівні 103 млн барелів на добу можуть призвести до дефіциту на ринку більш ніж на 2 млн барелів на добу в останньому кварталі", - кажуть трейдери.

Трейдери очікують наступного тижня зустрічі ОПЕК+, щоб дізнатися, чи захоче Саудівська Аравія збільшити пропозицію після майже 30%-го стрибка цін у цьому кварталі.

"Існує ймовірне небажання учасників піднімати ціни занадто високо зараз, коли ринок явно перебуває в стані перекупленості", - зазначають аналітики ING Bank у своїй клієнтській записці.

Зустріч ОПЕК+ на рівні міністрів запланована на 4 жовтня.

Економічна правда