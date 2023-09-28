Податкова презентувала мобільний застосунок
Четвер, 28 вересня 2023, 16:27 -
Державна податкова служба 28 вересня відкрила доступ до мобільного застосунку "Моя податкова".
Про це повідомляє пресслужба ДПС.
"Моя податкова" - простий і зручний інструмент для отримання електронних сервісів податкової служби для громадян, а також сплати податків з використанням платіжних систем", – пояснили в відомстві.
У розділі "Мої дані" застосунку можна отримати інформацію про:
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- адресу реєстрації та фактичне місце проживання;
- обʼєкти оподаткування;
- обовʼязок сплатити суму грошового зобовʼязання (ППР);
- стан розрахунків з бюджетом.
У розділі "Послуги":
- направлення запиту на отримання відомостей про суми виплачених доходів;
- подання Податкової декларації про майновий стан і доходи (податкова знижка).
У розділі "Повідомлення" доступні:
- квитанції;
- відомості з Державного реєстру фізичних осіб
- платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків;
- інформація з ДРФО про джерела/суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку та військового збору;
- листи контролюючого органу.
Мобільний застосунок доповнюватимуть новими можливостями відповідно до потреб платників податків. Завантажити застосунок можна завантажити на телефони як на платформі Android, так і iOS.
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