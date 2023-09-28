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Податкова презентувала мобільний застосунок

Четвер, 28 вересня 2023, 16:27 - Анастасія Жарикова

Державна податкова служба 28 вересня відкрила доступ до мобільного застосунку "Моя податкова".

Про це повідомляє пресслужба ДПС.

"Моя податкова" -  простий і зручний інструмент для отримання електронних сервісів податкової служби для громадян,  а також сплати податків з використанням платіжних систем", – пояснили в відомстві.

У розділі "Мої дані" застосунку можна отримати інформацію про:  

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  • адресу реєстрації та фактичне місце проживання;  
  • обʼєкти оподаткування;  
  • обовʼязок сплатити суму грошового зобовʼязання (ППР);  
  • стан розрахунків з бюджетом.  

У розділі "Послуги":  

  • направлення запиту на отримання відомостей про суми виплачених доходів;  
  • подання Податкової декларації про майновий стан і доходи (податкова знижка).  

У розділі "Повідомлення" доступні:  

  • квитанції;  
  • відомості з Державного реєстру фізичних осіб
  • платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків;  
  • інформація з ДРФО про джерела/суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку та військового збору;  
  • листи контролюючого органу.  

Мобільний застосунок доповнюватимуть новими можливостями відповідно до потреб платників податків.  Завантажити застосунок можна завантажити на телефони як на платформі Android, так і iOS.

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