Росіяни обстріляли ТЕС на півдні, є нові пошкодження в мережах обленерго – "Укренерго"
Станом на ранок 28 вересня через бойові дії та з інших причин без світла на ранок залишається 404 населені пункти - у середу через обстріл РФ зазнала пошкоджень теплова електростанція в південному регіоні.
Про це повідомляє пресслужба держкомпанії.
Зазначається, що у середу, 27 вересня, вечірній максимум споживання був на рівні відповідного показника вівторка 26 вересня.
"Вчора ввечері в результаті масованого обстрілу ворогом зазнала пошкоджень теплова електростанція в південному регіоні.
Для підтримки балансу між споживанням та виробництвом електроенергії обмежувалась робота вітрових та сонячних електростанцій в денні години з 10:30 до 15:20. Триває планова ремонтна кампанія на енергоблоках електростанцій", - йдеться у повідомленні.
У компанії додали, що у четвер є імпорт електроенергії зі Словаччини. Загальний обсяг 131 МВт·год, з максимальною потужністю в окремі години до 54 МВт.
Експорт здійснюється у Словаччину та Молдову. Загальний обсяг 5 305 МВт·год, з максимальною потужністю в окремі години до 430 МВт.
При цьому через бойові дії та з інших причин без світла залишається 404 населені пункти.
Через бойові дії є нові пошкодження в мережах обленерго Донеччині, Запоріжжя, Миколаївщини, Одещини, Харківщини, Херсонщини, Чернігівщини.
"На Донеччині також знеструмлено два вуглевидобувних підприємства. Відновлення живлення відбувається за безпекової ситуації та з дозволу військових", - резюмували в компанії.
Економічна правда