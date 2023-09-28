Росіяни обстріляли ТЕС на півдні, є нові пошкодження в мережах обленерго – "Укренерго"

Станом на ранок 28 вересня через бойові дії та з інших причин без світла на ранок залишається 404 населені пункти - у середу через обстріл РФ зазнала пошкоджень теплова електростанція в південному регіоні.

Про це повідомляє пресслужба держкомпанії.

Зазначається, що у середу, 27 вересня, вечірній максимум споживання був на рівні відповідного показника вівторка 26 вересня.



"Вчора ввечері в результаті масованого обстрілу ворогом зазнала пошкоджень теплова електростанція в південному регіоні.



Для підтримки балансу між споживанням та виробництвом електроенергії обмежувалась робота вітрових та сонячних електростанцій в денні години з 10:30 до 15:20. Триває планова ремонтна кампанія на енергоблоках електростанцій", - йдеться у повідомленні.

У компанії додали, що у четвер є імпорт електроенергії зі Словаччини. Загальний обсяг 131 МВт·год, з максимальною потужністю в окремі години до 54 МВт.

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Експорт здійснюється у Словаччину та Молдову. Загальний обсяг 5 305 МВт·год, з максимальною потужністю в окремі години до 430 МВт.



При цьому через бойові дії та з інших причин без світла залишається 404 населені пункти.

Через бойові дії є нові пошкодження в мережах обленерго Донеччині, Запоріжжя, Миколаївщини, Одещини, Харківщини, Херсонщини, Чернігівщини.

"На Донеччині також знеструмлено два вуглевидобувних підприємства. Відновлення живлення відбувається за безпекової ситуації та з дозволу військових", - резюмували в компанії.

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Економічна правда