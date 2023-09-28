Китайські хакери зламали платформу Microsoft і викрали десятки тисяч листів Держдепу

reuters

Китайські хакери, які зламали платформу електронної пошти Microsoft у травні цього року, змогли викрасти десятки тисяч електронних листів з акаунтів Держдепу США.

Про це пише Reuters із посиланням на джерело в Сенаті США.

"Співрозмовник, який був присутній на брифінгу ІТ-спеціалістів Держдепартаменту, сказав, що ті повідомили законодавцям, що 60 тисяч електронних листів було викрадено з 10 акаунтів Держдепартаменту.

Власники девʼяти з десяти акаунтів працювали у Східній Азії та Тихоокеанському регіоні, а один - у Європі.", - пише агентство з посиланням на джерело.

Реклама:

У липні американські посадовці і Microsoft заявили, що китайські хакери з травня отримали доступ до електронних поштових скриньок близько 25 організацій, в тому числі Міністерства торгівлі та Державного департаменту США. Масштаби витоку залишаються незрозумілими.

"Заяви США про те, що за цим стоїть Китай, загострили і без того напружені відносини між країнами, оскільки Пекін заперечує ці звинувачення.

Масштабний злом привернув увагу до величезної ролі Microsoft у наданні ІТ-послуг американському уряду. Державний департамент почав переходити до "гібридних" середовищ з кількома компаніями-постачальниками та покращив використання багатофакторної автентифікації, як частину заходів для захисту своїх систем", - йдеться у повідомленні.

Реклама:

На брифінгу заявили, що хакери зламали пристрій інженера Microsoft, що дозволило їм зламати електронні поштові скриньки Державного департаменту.

Економічна правда