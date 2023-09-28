Плаваючого курсу не буде довго, найближча перспектива - перехід до керованої гнучкості курсу - НБУ

Нацбанк в найближчому майбутньому планує пом'якшувати валютні обмеження та перейти до більшої гнучкості обмінного курсу, але не планує переходити до повноцінного плаваючого курсоутворення.

Про це йдеться у роз’ясненні регулятора.

Як пояснюють у центробанку, перехід до плаваючого курсу відбудеться лише тоді, коли будуть сформовані належні передумови.

"Спочатку НБУ перейде до керованої гнучкості курсу. Це пов'язано з особливостями функціонування економіки в умовах повномасштабної війни", - йдеться в роз'ясненні.

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Зазначається, що через зумовлене війною обмеження експортних можливостей країни, як і припливу інвестицій в Україну, на валютному ринку постійно наявний значний дефіцит валюти.

"З огляду на це, повертатися до плаваючого курсу, коли НБУ лише згладжує надмірні коливання на ринку, поки зарано", - пояснюють в Нацбанку.

Натомість за керованої гнучкості курсу Національний банк покриватиме цей структурний дефіцит валюти на ринку.

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Завдяки цьому курс зможе не лише послаблюватися (коли цей дефіцит збільшуватиметься), а і зміцнюватися (коли він зменшуватиметься).

До того ж особливо на перших етапах нового курсового режиму, Національний банк суттєво обмежуватиме рухи курсу як в один, так і в інший бік.

"Отже, продаж валюти Національним банком даватиме змогу зберігати курсову стійкість, а високі ставки за гривневими депозитами й надалі захищатимуть заощадження від інфляційного знецінення", - наголосили в НБУ.

Водночас наголошується, що НБУ не встановлює ніяких конкретних дат навіть для переходу до керованого гнучкого курсу чи пом'якшення обмежень.

Будь-які кроки в цьому напрямі здійснюватимуться лише тоді, коли будуть сформовані належні стійкі передумови. НБУ враховуватиме такі показники:

темпи зростання споживчих цін: інфляція має бути помірною та мати загальну тенденцію до зниження;

очікування громадян, бізнесу, фінустанов та аналітиків щодо майбутньої інфляції: вони мають і надалі знижуватися;

рівень міжнародних резервів: НБУ повинен мати достатньо резервів для збереження курсової стійкості;

процентні ставки: банківські депозити мають забезпечувати захист заощаджень громадян від інфляційного знецінення;

параметри фінансової стабільності: банки мають і надалі залишатися стійкими.

"Якщо всі показники будуть у нормі, то НБУ надалі пом’якшуватиме валютні обмеження та згодом перейде до режиму керованої гнучкості курсу. Водночас НБУ діятиме поступово та обережно, щоб зберегти стійкість валютного ринку", - йдеться в роз'ясненні.

"Повернення до інфляційного таргетування з плаваючим курсоутворенням, як це було до повномасштабної війни, – це фінальна мета реалізації стратегії. Саме такий режим дає змогу НБУ одночасно забезпечувати в тривалій перспективі цінову та фінансову стабільність, а також підтримувати стійке економічне зростання", - зазначили в Нацбанку.

"Це не питання короткострокової перспективи", - наголосили в НБУ.