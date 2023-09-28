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Туреччина розпочне постачання природного газу до Румунії з 1 жовтня

Четвер, 28 вересня 2023, 10:08 - Ігор Пилипів

Турецька державна енергетична компанія BOTAŞ підписала угоду з румунською OMV Petrom щодо постачання природного газу до Румунії з 1 жовтня цього року.

Про це повідомляє пресслужба BOTAŞ.

Зазначається, що турецька компанія, яка прагне протягом трьох років увійти до десятки найбільших компаній-експортерів країни, підписала важливу угоду з румунською OMV Petrom, однією з найбільших енергетичних компаній в регіоні. 

Згідно з угодою Туреччина має експортувати до Румунії 4 млн куб. м природного газу на добу, починаючи з 1 жовтня 2023 року. Термін дії угоди закінчується 31 березня 2025 року. 

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Крім того, в рамках підписаної угоди сторони домовилися розвивати співробітництво у сферах транспортування, зберігання, видобутку та технологій "зеленої" енергетики, а також торгівлі природним газом.

Раніше турецька компанія уклала угоди про природного газу до Греції, Болгарії та Угорщини. 

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Економічна правда.

Туреччина Румунія газ
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