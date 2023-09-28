Ціни на нафту WTI піднялись до найвищого рівня за рік: причини

reuters

Нафта WTI підскочила у ціні майже на 1 долар за барель до найвищого рівня за рік, оскільки різке падіння запасів сирої нафти в США додало занепокоєння щодо обмежених світових поставок через скорочення видобутку країнами ОПЕК+ на чолі з Саудівською Аравією.

Про це пише Reuters.

"Ф'ючерси на американську нафту WTI (West Texas Intermediate) очолили зростання, піднявшись вище 95 доларів вперше з серпня минулого року. Станом на 01:45 за Гринвічем WTI коштувала 94,60 долара за барель.

Ф'ючерси на нафту марки Brent виросли на 77 центів, або на 0,8%, до 97,32 доларів за барель після досягнення рівнів, небачених з листопада", - пише агентство.

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"Ринок нафти швидко змирився з тим, що оголошене влітку скорочення видобутку ОПЕК+ має значний вплив на доступність нафти", - сказав старший портфельний менеджер 8VantEdge в Сінгапурі Стефано Грассо.

Минулого тижня запаси нафти в США впали на 2,2 мільйона барелів до 416,3 мільйона барелів, згідно з урядовими даними, що значно перевищило прогнози аналітиків, які очікували падіння на 320 тис барелів в опитуванні Reuters.

Скорочення обсягів видобутку нафти відбулося після того, як Саудівська Аравія та Росія, що входять до ОПЕК+, скоротили видобуток на 1,3 мільйона барелів на добу до кінця року. Група зустрінеться 4 жовтня, щоб проаналізувати ситуацію на ринках.

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"Ми очікуємо, що в короткостроковій перспективі ціни на нафту продовжать зростати", - зазначають аналітики Національного австралійського банку.

"Я думаю, що Саудівська Аравія може погодитися на набагато вищі ціни, але не на набагато нижчі, і якщо скорочення видобутку на 10% дасть їм 30% зростання ціни, то це має сенс", - сказав Грассо.

Економічна правда