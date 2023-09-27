Компанія Baykar готується до першого польоту свого безпілотника Bayraktar TB3

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Турецька компанія Baykar готує свій новий ударний безпілотник Bayraktar TB3 до першого польоту, заявляючи, що він може злітати та приземлятися на кораблях з короткою злітною смугою.

Про це заявив голова правління та технічний директор компанії Сельчук Байрактар, передає "Укрінформу".

За словами директора Baykar, новий Bayraktar стане першим у світі БПЛА, який приземлиться та злетить з корабля.

Сам Безпілотник наразі готують до першого польоту на базі центру Baykar у Чорлу, що в провінції Текардаг на північному заході Туреччини.

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Сельчук Байрактар також додав, що Bayraktar TB3 стане першим БПЛА, розгорнутим на кораблях з короткою злітною смугою.

Зазначається, що компанія Baykar стала першою у світі, яка оголосила про розробку бойового безпілотника, здатного злітати та приземлятися на кораблях з короткою злітною смугою.

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Економічна правда.