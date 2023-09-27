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Компанія Baykar готується до першого польоту свого безпілотника Bayraktar TB3

Середа, 27 вересня 2023, 20:45 - Ігор Пилипів
 
getty images

Турецька компанія Baykar готує свій новий ударний безпілотник Bayraktar TB3 до першого польоту, заявляючи, що він може злітати та приземлятися на кораблях з короткою злітною смугою.

Про це заявив голова правління та технічний директор компанії Сельчук Байрактар, передає "Укрінформу".

За словами директора Baykar, новий  Bayraktar стане першим у світі БПЛА,  який приземлиться та злетить з корабля.

Сам Безпілотник наразі готують до першого польоту на базі центру Baykar у Чорлу, що в провінції Текардаг на північному заході Туреччини.

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Сельчук Байрактар також додав, що Bayraktar TB3 стане першим БПЛА, розгорнутим на кораблях з короткою злітною смугою.

Зазначається, що компанія Baykar стала першою у світі, яка оголосила про розробку бойового безпілотника, здатного злітати та приземлятися на кораблях з короткою злітною смугою. 

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Економічна правда. 

Туреччина ВПК
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