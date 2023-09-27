Україна серед 20 країн з найдешевшим мобільним інтернетом

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У рейтингу країн з найбільш доступним мобільним інтернетом за 1 гігабайт (ГБ) Україна посідає 16 місце, з ціною у 0,27 дол.

Про це повідомляє компанія Cable.co.uk.

При формуванні рейтингу проаналізовано 5603 тарифних плани мобільного інтернету у 237 країнах. Відтак середню вартість 1 ГБ мобільного інтернету в Україні становить 0, 27 дол.

Зазначається, що до п’ятірки найдешевших країн належать Ізраїль (0,02 дол), Італія (0,09 дол), Фіджі (0,09 дол), Сан-Марино (0,10 дол) і Камбоджа (0,12 дол).

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Натомість до п’ятірки найдорожчих країн за середньою вартістю 1 ГБ мобільних даних належать Зімбабве (43,75 дол), Фолклендські острови (40,58 дол), Свята Єлена (40,13 дол), Південний Судан (23,70 дол) і Токелау (17,24 дол).

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