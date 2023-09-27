Війна завдала аграрній галузі понад 40 мільярдів доларів збитків - депутат

Прямі та опосередковані збитки українських аграріїв через війну Росії проти України перевищили 40 мільярдів доларів.

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики Олександр Гайду, передає Укрінформ.

За словами депутата, підтверджені прямі збитки аграрної галузі перевищили 8,7 млрд дол. Мова йде про руйнування інфраструктури, господарських об’єктів, логістичних ланцюжків, нищення та викрадення ворогом збіжжя і сільгосптехніки.

"А ще ж є непрямі збитки — щонайменше у 30,5 млрд дол. США. І це, на жаль, не остаточна цифра. Бо коли ми достеменно підрахуємо шкоду, заподіяну унаслідок підриву ворогом Каховської ГЕС, сума буде набагато більшою", - сказав Гайду.

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Крім цього, складно оцінити наслідки забруднення сільськогосподарських угідь вибухонебезпечними предметами, руйнування верхніх шарів ґрунту через "прильоти" та підриви при розмінуванні.

Нагадуємо:

Внаслідок підриву окупантами Каховської ГЕС та зникненню Каховського водосховища знищено всю рибу - 11,4 тисячі тонн.

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Перша оцінка від KSE Institute разом із Мінекономіки та Мінвідновлення свідчить про те, що російський теракт на Каховській ГЕС завдав Україні щонайменше 2 млрд дол прямих збитків.