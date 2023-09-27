Український суверенний фонд зможе об'єднати до 80 стратегічних компаній - ФДМУ

Фонд державного майна просуває ідею створення Українського суверенного фонду (УСФ), який може об'єднати 76-77 ключових стратегічних компаній та стати єдиним суб'єктом управління на ринку державного майна.

Про це повідомив в.о. голови ФДМУ Олександр Федоришин на конференції "Реформи державної та комунальної власності: прозорість, ефективність та можливості для приватного сектора", передає Інтерфакс-Україна.

За його словами, наразі у Фонду держмайна майже 90 суб’єктів управління. Також є інші міністерства, відомства, в управління яких знаходяться інші суб’єкти.

"У кожного свої різні стилі, свої різні підходи, і виходить досить така незбалансована ситуація. У цій ситуації ми бажаємо, щоб був єдиний суб'єкт управління, це Український суверенний фонд, який об’єднає під свою парасолю ключові стратегічні компанії, для себе ми їх визначали – це 76-77 компаній, які будуть управлятися за найкращими стандартами", – сказав Федоришин.

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В.о. очільника Фонду пояснив, що УСФ буде аналогом Норвезькому пенсійному фонду, під управлінням якого 74 державні компанії, тоді як в Україні досі 1600 державних підприємств.

На одному з останніх засідань з Міністерством економіки за результатом тріажу було визначено 107 компаній, які не підлягають приватизації, і щоб закріпити це готується відповідний законопроєкт.

"Ми орієнтуємось безпосередньо на цей список, проситимемо долучитися до обговорення, щоб ці компанії могли потенційно увійти в управління Українського суверенного фонду", – заявив Федоришин.

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