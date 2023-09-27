Київ надіслав союзникам листа про західні компоненти, знайдені у "Шахедах"

Україна нібито розіслала західним партнерам документ, де зазначає, що у дронах "Шахед" іранського виробництва багато підсанкційних компонентів з країн Заходу.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє британське The Guardian, ознайомившись зі змістом документа.

За даними видання, у документі на 47 сторінок, який Україна надіслала країнам G7 у серпні, зазначалося, що в дронах моделі Shahed-131 виявили 52 компоненти електроніки західного виробництва, у Shahed-136 – 57.

"Серед виробників – компанії зі штаб-квартирами у країнах, які задіяли санкції: США, Швейцарії, Німеччині, Канаді, Японії, Польщі… Іранське виробництво безпілотників адаптувалося (до санкцій. – Ред.) і переважно використовує доступні комерційні компоненти, постачання яких недостатньо контролюється або не контролюється зовсім", – йдеться у документі, на який посилається видання.

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У ньому також згадують, що Іран диверсифікував виробництво завдяки сирійській фабриці, яка далі постачає продукцію до Новоросійська. Водночас виробництво цих дронів поступово налагоджують у російському Татарстані, хоча Тегеран залишається постачальником компонентів. Транспортування відбувається через Каспійське море.

Українська сторона у листі припускає, що Іран прагне дистанціюватися від допомоги Росії зброєю і його виробництво не справляється із запитом російської сторони на обсяги дронів, з огляду на інтенсивність їхнього використання.

Також зазначають, що останнім часом маркування на електроніці у дронах, які РФ використовує в Україні, почали знищувати – на додачу до запровадження для них російської назви "Герань".

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У липні в Україні почали збивати нові моделі Shahed-136 з маркуванням Y002 та дещо відмінним крилом – ймовірно, це партія з нещодавно запущеного заводу у Росії.

Нагадуємо:

США цього тижня наклали обмеження на низку компаній з РФ і Китаю, які допомагають російській армії з дронами. Деякі з них раніше фігурували в журналістському розслідуванні про компоненти для російських безпілотників "Орлан-10".

Перед тим Штати оголосили санкції проти мережі компаній з Ірану, Китаю, Росії й Туреччини, які сприяли контрабанді компонентів для виробництва іранських літаків і безпілотників.