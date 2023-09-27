50% застосунків для фінансів в Україні — російські та мають доступ до грошей українців

Більшість популярних в ​​Україні фінансових додатків мають російське походження.

Це виявило дослідження фінтех-стартапу Saldo Apps та аналітичного сервісу для мобільних застосунків ASObot з групи IT-компаній Netpeak Group.

Так, App Store та Google Play налічують понад 1 000 застосунків для обліку персональних фінансів. З них популярні в Україні – близько 100.

Saldo Apps та ASObot зібрали інформацію про походження, кількість інсталів та доходи близько сотні додатків цієї категорії. Розробники виявили, що 50% нових інсталів все ще припадає на додатки, які зроблені в Росії.

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"Українці просто не знають про походження тих застосунків", — зазначає CEO Saldo Apps Радомир Новкович.

Проблема російських застосунків в Україні стоїть особливо гостро ще й тому, що крім грошей українці добровільно передають свої персональні дані.

Згідно з федеральним законом 152-ФЗ "Про персональні дані" персональні дані російських користувачів повинні зберігатися на території Росії та оброблятися федеральними органами державної влади.

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"Якщо російські розробники не виділили окремі сервери поза межами Росії для зберігання даних українців, це може означати, що всі дії українських користувачів, включаючи донати на ЗСУ, фіксуються на території Росії", - наголошують дослідники.

Розробники створили перелік додатків, щоб розпізнати серед них російські та уникнути спонсорування держави-агресора.

Серед 16 найбільш популярних російських додатків в Україні команда розробників виділяє: Манібокс, Money manager, CoinKeeper, Zenmoney, Журнал витрат та інші.

Нагадуємо:

Раніше Netpeak Group разом з Міністерством цифрової трансформації запустили ініціативу ReplaceRUwithUA про заміну софту російського походження українськими продуктами.

Saldo Apps – це частина Netpeak Group, фінтех-екосистема для самозайнятих осіб, мікробізнесів та фінансово освічених осіб по всьому світу.