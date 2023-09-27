FTC подала антимонопольний позов до Amazon: найгучніша справа в спробі приборкати технологічних гігантів

Федеральна торгова комісія США (FTC) направила антимонопольний позов проти Amazon.com Inc.

Про це повідомляє MarketWatch.

Наголошується, що це найгучніша справа в спробі FTC приборкати монополію технологічних гігантів.

"У нашій скарзі викладено, як Amazon використовує низку каральних і примусових тактик для незаконного збереження своєї монополії", - зазначила голова FTC Ліна Хан.

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За її словами, Amazon "користується силою своєї монополії для власного збагачення, одночасно підвищує ціни та погіршує якість послуг для десятків мільйонів американських сімей, які здійснюють покупки на її платформі, і сотень тисяч компаній, що постачають їм свої товари через Amazon".

Представники компанії назвали звинувачення безпідставними і висловили готовність відстоювати свою позицію в суді.

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Раніше The Wall Street Journal писала про ймовірність позову до Amazon, оскільки компанія і регулятор не зуміли досягти компромісу щодо низки практик. FTC, зокрема, незадоволена тим, що компанія надає перевагу власним роздрібним пропозиціям перед пропозиціями конкурентів на своїй платформі, а також тим, яким чином вона поводиться зі сторонніми продавцями.