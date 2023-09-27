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Курс валют на 27 вересня: гривня зміцнилась на "чорному ринку"

Середа, 27 вересня 2023, 11:13 - Анастасія Дячкіна

27 вересня готівкова гривня дещо зміцнилась до долара США та євро на "чорному ринку". 

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

На 10:35 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 37,81 – 38,19 грн проти котирувань у 37,85 – 38,28 грн напередодні. 

На цей же час "чорний" курс євро становив 40,6 – 40,83 грн проти курсу 40,51 - 41,01 грн за євро напередодні. 

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Середні курси валют в касах банків були такими:

  • Долар США – 37,7 - 38,3 грн (курс на 27 вересня – 37,7 - 38,35 грн);
  • Євро – 40,3 - 41 грн (курс на 27 вересня – 40,5 - 41,25 грн).

У розрізі банків готівкові курси такі:

  • Приватбанк – 37,2 - 37,8 грн;
  • Ощадбанк – 37,75 - 38,3 грн;
  • Укрексімбанк – 37,6 - 38,4 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,45 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,44 грн.

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Нагадуємо:

Національний банк пом'якшив обмеження в частині продажу безготівкової іноземної валюти громадянам для мінімізації множинності обмінних курсів.

курс НБУ долар гривня
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