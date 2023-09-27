Єгипет веде переговори про купівлю 1 мільйона тонн пшениці з Росії – Bloomberg

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Єгипет веде переговори про купівлю 1 мільйона тонн російської пшениці в рамках міжурядової угоди.

Про це пише Bloomberg із посиланням на ознайомлені джерела.

За словами співрозмовників, переговори ведуться про постачання в цьому сезоні. Наразі не зрозуміло, наскільки близькі обидві країни до укладення угоди.

Єгипет є одним з найбільших світових імпортерів пшениці, і його закупівлі ретельно відстежуються як глобальний орієнтир.

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"Минулого року єгипетський державний покупець почав бронювати частину пшениці на приватних переговорах, що знаменує собою відхід від традиційного процесу закупівлі зерна на тендерах, а з початку року отримав дозвіл на імпорт зерна та рослинних олій за міжурядовими угодами.

Міністерство сільського господарства Росії не відповіло на запит про коментарі. Генеральне управління з постачання товарів Єгипту, відоме як GASC, також відмовилося від коментарів", - пише агентство.

Росія зібрала два рекордні врожаї поспіль, що зміцнило її позиції як найбільшого постачальника пшениці. Проте, нещодавні продажі російської пшениці до Єгипту були ускладнені спробами встановити неофіційну мінімальну ціну для поставок до цієї країни, додає Bloomberg.

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Економічна правда