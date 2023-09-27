Єврокомісія представлятиме держави ЄС у СОТ щодо зернової суперечки – польські ЗМІ

Європейська комісія у вівторок нібито ухвалила рішення про те, що представлятиме Польщу, Угорщину та Словаччину в зерновій суперечці у Світовій організації торгівлі.

Про це, як пише "Європейська правда", з посиланням на "джерело в ЄС" пише польська інформагенція PAP.

Розгляд скарги України проти трьох держав ЄС через їхні односторонні обмеження щодо української сільгосппродукції в СОТ має розпочатись "найближчим часом".

"У вівторок було ухвалене рішення, що країни ЄС у суперечці в СОТ представлятиме Європейська комісія. До складу делегації ЄС увійшли експерти з Польщі, Словаччини та Угорщини", – повідомило PAP джерело в ЄС.

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Неназвані європейські дипломати, яких цитує агенція, заявили, що відкриття процедури СОТ "закриває для України інші канали діалогу" в суперечці щодо ембарго на імпорт зерна.

Ця ситуація обговорюватиметься в середу в Брюсселі на рівні постійних представників за ініціативою Польщі, розповів PAP польський посол при ЄС Анджей Садось.

Нагадаємо, на тлі зернової кризи Україна запропонувала Європейській комісії та Польщі, Угорщині, Словаччині, Болгарії і Румунії план експортного контролю для чотирьох груп культур – пшениці, кукурудзи, соняшнику та ріпаку – для захисту їхніх внутрішніх ринків.

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Попри це, Польща, Словаччина та Угорщина оголосили про односторонні обмеження на український імпорт, що спонукало Україну подати скаргу проти цих трьох країн до Світової організації торгівлі.

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Європейська правда