Ризик "шатдауну": у Сенаті США оприлюднили проєкт тимчасового бюджету

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У Сенаті США оприлюднили проєкт короткострокової бюджетної резолюції, яка має запобігти зупинці роботи федерального уряду США на тлі дискусій, що тривають довкола ухвалення бюджетного законодавства в Конгресі.

Про це повідомила у Facebook посол України в США Оксана Маркарова.

За її словами, цей проєкт резолюції передбачає фінансування уряду США до 17 листопада 2023 року. "Тобто це проєкт на 45 днів, потягом яких вважається, що буде знайдено компромісні рішення щодо Бюджету на 2024 фіскальний рік", - пояснила Маркарова.

Вона додала, що Сенат провів процедурне голосування ( 77 - за, 19 - проти), яке уможливить внесення законопроєкту на голосування в Сенаті найближчим часом, після чого ухвалений законопроєкт направлять на розгляд Палати Представників.

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За словами Маркарової, внесений законопроєкт про безперервні асигнування на 2024 рік передбачає виділення 6,152 млрд дол на додаткову допомогу Україні, зокрема:

4,499 млрд дол - оборонні видатки

1,650 млрд.дол - економічна підтримка (в тому числі пряма бюджетна).

Інші видатки.

"Це тільки поданий проєкт. До зупинки уряду залишається 3 робочих дня, протягом яких будуть тривати дуже активні дискусії і в Сенаті, і в Палаті представників. За якими ми в посольстві не тільки активно стежимо, але й активно адвокатуємо необхідність безперервної підтримки України", - резюмувала Маркарова.

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Економічна правда